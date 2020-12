Landelijke overeenstemming Treant over zorgcontractering 2021

STADSKANAAL, EMMEN, HOOGEVEEN – Patiënten van Treant kunnen ook volgend jaar rekenen op toegang tot goede ziekenhuiszorg. Zorgverzekeraars en ziekenhuizen zijn landelijk overeengekomen om de huidige contractuele afspraken volgend jaar voort te zetten, zodat patiënten ook in 2021 zoveel mogelijk in hun vertrouwde ziekenhuis terechtkunnen.

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars maken landelijke afspraken over de zorg in 2021

Ziekenhuizen zijn flink geraakt door de effecten van corona in 2020. Hiervoor is afgelopen zomer een landelijke compensatieregeling overeengekomen tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars. Na de zomer is meteen vooruitgekeken naar 2021. Omdat corona alle ziekenhuizen en zorgverzekeraars raakt, zijn de gesprekken over 2021 op landelijk niveau gevoerd, tussen de brancheverenigingen van ziekenhuizen (NFU en NVZ) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). In voorgaande jaren was dat niet het geval en maakten de afzonderlijke zorgverzekeraars en ziekenhuizen onderling afspraken met elkaar.

Coronacompensatie

Ron Akkerman, lid raad van bestuur van Treant Zorggroep, is blij met de landelijk bereikte overeenstemming: ‘Wij zitten nu nog volop in de tweede coronagolf. Er wordt opnieuw veel van ons personeel gevraagd en het einde is nog niet in zicht. Iedere dag staan wij opnieuw klaar om de zorg te verlenen die nodig is, in het bijzonder de acute zorg, zowel non-COVID als COVID. Tijdens de eerste en ook de tweede coronagolf heeft Treant volop zorg geleverd op onze COVID-afdelingen en Intensive Care. Niet alleen voor patiënten uit onze eigen regio, maar ook voor patiënten elders uit het land. Het is helaas onvermijdelijk dat de reguliere zorg voor een groot deel moest worden afgeschaald. Dan is het fijn dat vanuit zorgverzekeraars wordt meegedacht en hiervoor compensatie wordt geboden. Wij zijn vooral onze regionale marktleiders Zilveren Kruis, Menzis en VGZ erkentelijk voor het geleverde maatwerk bij Treant in 2020. Wij kijken met vertrouwen uit naar 2021.’

Contracten met bijna alle zorgverzekeraars

De landelijk bereikte overeenstemming betekent dat Treant met alle zorgverzekeraars een contract heeft in 2021. De enige uitzondering hierop is Aevitae. Deze verzekeraar doet niet mee aan de gemaakte landelijke afspraken. De gesprekken tussen Treant en Aevitae over 2021 lopen nog. Voor patiënten die willen weten of er een contract wordt gesloten tussen Treant en Aevitae, is het advies om de komende tijd de informatie van Aevitae hierover in de gaten te houden. Ook Treant houdt de informatie op haar eigen website hierover actueel.

Ingezonden door Treant