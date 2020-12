Partij van de Arbeid Westerwolde kiest volksgezondheid boven economisch belang

WESTERWOLDE – De gemeenteraad van de gemeente Westerwolde heeft woensdagavond 16 december het gewijzigd Paraplubestemmingsplan ‘Geitenhouderijen 2020’ bij meerderheid aangenomen. De fracties van de PvdA en Groen-links hebben tegen het gewijzigd voorstel gestemd. Gemeentebelangen, VVD, Lijst Timmermans, CDA en Ecologisch Alternatief(voorheen Partij van de Dieren) hebben voor gestemd.

Het oorspronkelijk voorstel van het college om tijdelijk een uitbreiding van bestaande en oprichten van nieuwe geitenhouderijen te voorkomen is door een meerderheid van de gemeenteraad verworpen. Deze meerderheid wil nu toestaan dat de drie reeds vergunde geitenhouderijen de mogelijkheid tot uitbreiding behouden ondanks de risico’s voor de volksgezondheid.

De fractie van de Partij van de Arbeid geeft duidelijk aan dat het niet tegen Geitenhouderijen is als het onderzoek aangeeft dat de link met verhoogde kans op longontsteking onterecht is en vind dan ook dat zodra dit duidelijk is het paraplubestemmingsplan dient te worden ingetrokken.

Uit meerdere onderzoeken van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu blijkt dat omwonenden van geitenhouderijen een grotere kans hebben op longontsteking. Vervolgonderzoek zal moeten uitwijzen of er een verband bestaat. Dit onderzoek wordt naar verwachting in 2021 uitgevoerd.

Uit voorzorg voor mogelijke risico’s voor de gezondheid heeft de gemeenteraad op 10 juli 2020 een voorbereidingsbesluit(geitenstop) genomen met daarbij de opdracht aan het college om een paraplubestemmingsplan ‘Geitenhouderijen’ te ontwikkelen.

Dit paraplubestemmingsplan is een aanvulling van de gebruiksregels van alle agrarische bestemmingen in de bestemmingsplannen van de gemeente Westerwolde.

De aanvulling op deze gebruiksregels zijn aangegeven in het onderstaan artikel:

3.2 Omgevingsvergunning voor het afwijken van de gebruiksregels

a. Het bevoegd gezag kan van het verbod in lid 3.1.1 afwijken met een omgevingsvergunning indien uit onderzoek in voldoende mate is gebleken dat risico’s voor de gezondheid van personen die verblijven in nabij gelegen functies zijn uit te sluiten;

b. Het bevoegd gezag betrekt bij het al dan niet verlenen van de vergunning in ieder geval:

1. de afstand van de geitenhouderij tot bestaande of geprojecteerde woonfuncties of andere gevoelige verblijffuncties;

2. een advies van de GGD of andere onafhankelijke deskundige zolang er geen algemene nieuwe inzichten zijn.

Door de reeds genoemde meerderheid van de gemeenteraad is het volgende toegevoegd;

“Dit paraplu bestemmingsplan is niet van toepassing op de drie reeds vergunde geitenhouderijen.

Voor zolang het RIVM-onderzoek nog loopt.”

En hiermee wordt het economisch belang van enkele ondernemers boven de volksgezondheid gesteld. De fractie van de Partij van de Arbeid vindt dit onbegrijpelijk en onverantwoord.

Ingezonden door PvdA Westerwolde