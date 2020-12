Rotary Clubs Winschoten en Pekela in actie voor Voedselbank Oldambt

PEKELA, WINSCHOTEN – Rotary clubs dragen graag hun steentje bij in de samenleving. Dit jaar hebben de clubs uit Pekela en Winschoten hun krachten gebundeld en werd de voedselbank Oldambt verrast met €2000,- aan boodschappen.

In overleg met Jumbo van der Weele Winschoten en Poiesz Pekela zijn mooie pakketten gemaakt met boodschappen waar altijd veel behoefte aan is zoals zuivel en soep. Deze ondernemers hebben zelf ook een bijdrage gedaan om nog meer boodschappenpakketten te leveren aan de Voedselbank. Herman Korte van Rotary Pekela en Laura Broekhuizen van Rotary Winschoten overhandigden de pakketten aan Cisca Wisselo van voedselbank Oldambt.

Deze corona tijden zijn moeilijk voor iedereen. Voor lokale winkeliers die hun zaak hebben moeten sluiten en voor kinderen wiens ouders niet zo veel te besteden hebben. Daarom krijgen alle 365 kinderen die gebruik moeten maken van de voedselbank een bon van €10,-. Deze bon kunnen ze uitgeven bij Top1 Toys Jager en Bruna Nieborg in Winschoten. Zo helpen we de kinderen en de ondernemers. Samen in actie voor elkaar!

“Het is fijn om als Rotarian iets te kunnen doen voor je streekgenoten die het moeilijk hebben”, zegt Herman Korte. ”Dat konden we nu mooi samendoen met de club in Winschoten.” “En dan dubbelop”, vult Laura Broekhuizen aan. ”Voor de gezinnen en de lokale ondernemers, alleen samen kom je verder.”

Ingezonden door Rotary Club Pekela