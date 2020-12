Treant verbetert telefonische bereikbaarheid

STADSKANAAL, EMMEN, HOOGEVEEN – Treant Zorggroep heeft een nieuw telefonieplatform in gebruik genomen. Hiermee is de telefonische bereikbaarheid verbeterd en is Treant voorbereid op de toekomstige uitrol van nieuwe vormen van digitale communicatie.

Voor patiënten is het grootste verschil met voorheen dat het telefoonnummer is veranderd. Treant is overgegaan naar 088-nummers. Het nieuwe algemene telefoonnummer voor alle ziekenhuislocaties is 088-129 29 29. Daarmee is afscheid genomen van de netnummers per ziekenhuislocatie.

Ook de verschillende poliklinieken zijn vanaf nu voor patiënten op een eigen centraal 088-nummer bereikbaar, iedere werkdag van 8.00 tot 16.30 uur. Patiënten worden hierover geïnformeerd. Daarnaast is er een aparte huisartsenlijn.

