Voorgevel door brand verwoeste boerderij Oudeschans wordt gestut

OUDESCHANS – De voorgevel van de boerderij die op 11 december door brand werd verwoest wordt gestut.

Op 11 december, rond vijf uur in de morgen brak brand uit in een monumentale boerderij aan de Poortweg in Oudeschans. De brand, die in de schuur begon breidde zich uit naar het woongedeelte. De bewoners konden het pand ongedeerd verlaten. Een poging om de brand van binnenuit te bestrijden moest de brandweer in verband met hun eigen veiligheid staken; ze hebben het vuur vanaf de buitenkant bestreden.

Het pand, dat in het verleden dienst deed als hotel-restaurant Het wapen van Oudeschans kan als verloren worden beschouwd. Deze week was een sloopbedrijf bezig de verbrande resten te verwijderen. De voorgevel wordt gestut. Mogelijk kan deze, evenals de zijgevels van het woongedeelte, blijven staat en blijft het originele uiterlijk van de monumentale, 250 jaar oude, boerderij gespaard.

Foto’s: Jan doornkamp