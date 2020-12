OUDE PEKELA – De beelden van de Ro-d-Ys krijgen nieuw plekje in Oude Pekela.



Onder de naam Popular Pipers Boys Band hadden de Ro-d-Ys in 1964 veel succes als covergroep in de omgeving van Oude Pekela in Groningen. Hun repertoire bestond uit eigen nummers plus materiaal van The Kinks, The Beatles en The Rolling Stones. De bezetting bestond uit Harry Rijnbergen (zang, gitaar), Joop Hulzebos (gitaar, keyboards), Wiechert Kenter (basgitaar, trompet, vibrafoon) en Berend Groen (drums).

Toen de groep in 1966 beroeps werd, veranderde Harry Rijnbergen de naam in het meer pakkende Rowdies. Als blijkt dat meerdere bands zo heten wordt de uiteindelijke spelling Ro-d-Ys. In september kwam de groep onder contract bij platenmaatschappij Phonogram en producer Hans van Hemert.

Hun eerste single You Better Take Care Of Yourself/Wheels, Wheels, Wheels verscheen in december 1966. Het jaar daarna verschenen de hits Take Her Home en Just Fancy. De band toerde door heel Nederland. Ook vonden er optredens in een aantal landen buiten de grens plaats. Er werden nog meer platen uitgebracht, maar het succes zoals van de nummers Take Her Home en Just Fancy bleef uit.

In 1998 overlijdt Joop Hulzebos onverwacht op 52 jarige leeftijd en in 2003 drummer Berend Groen. Hij werd 56 jaar. In opdracht van stichting RO-D-YS vervaardigd door de thans in Blijham wonende kunstenaar Marten Grupstra bronzen borstbeelden van de leden van de Ro-d-Ys. De vier beelden werden op 23 september 2006 op het Raadhuisplein bij het gemeentehuis onthuld.

In 2008 werden de beelden gestolen. Marten Grupstra maakte nieuwe beelden, die in 2009 op de oude plek werden herplaatst. Bij de reconstructie van het Raadhuisplein verdwenen de beelden in een opslag. Binnenkort krijgen ze een nieuw plekje op het plein voor de zogenaamde “puntdakjes” in winkelcentrum De Helling.

Bron: http://www.ro-d-ys.com/geschiedenis.html

Foto’s: Mazzelmoaze en Jan Glazenburg