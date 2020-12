Grandioos Groningen was in Ter Apel

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 19 december, 09.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

ZACHT WEEKEND

Het is vanochtend vrij zonnig met hoge bewolking en het is droog, vanmiddag raakt het bewolkt en later vanmiddag en vanavond is er kans op wat lichte regen. Dus het wordt een grijs slot van de dag, de wind draait van zuidoost naar het zuiden tot zuidwesten, en de maximumtemperatuur is 10 graden.

Dus het is nog steeds veel te zacht voor deze fase van de maand, en dat is het ook morgen en overmorgen. Wel is het weertype morgen en overmorgen verschillend, want morgen is het heel redelijk met een bui maar ook opklaringen, maar maandag is het bewolkt en erg regenachtig.

Na maandag is het dinsdag meestal droog met opklaringen en nog 8 of 9 graden, daarna draait de wind naar het noordwesten tot noorden. Het wordt dan kouder met later volgende week middagtemperatuur van 5 of 6 graden, en ’s nachts 0 tot 3 graden, met kans op winterse buien.