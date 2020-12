Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 20 december, 09.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

MEEST DROGE ZONDAG

Er is nog steeds een zuid-tot zuidwestelijke luchtstorming uit Belgie en Frankrijk en soms zit je dan in een regenzone, maar soms ook tussen de buien in. Dat laatste is vandaag zo want het is vrijwel droog met vooral wat midden- en hoge bewolking, maar ook zonnige perioden. De wind zelf is matig met windkracht 3 tot 4, de maximumtemperatuur is 10 graden.

Vanavond en vannacht is het bewolkt met soms wat lichte regen maar meestal is het ook dan droog. En dat is morgen ook zo, maar later in de middag en morgenavond gaat het langdurig regenen. Daarbij komt een matige tot krachtige zuidenwind, temperatuur morgenmiddag rond een graad of 9.

Dinsdagnacht trekt die regen weg en overdag is het dan vrij rustig weer met wat zon en een enkele bui. Daarna draait de wind woensdag naar het noorden en valt er nog regen, daarna geeft dat geeft kouder weer met een enkele winterse bui en op kerstdag middagtemperaturen van 3 tot 6 graden.