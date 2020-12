Dit hoort u in De Dag Van Morgen

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 21 december, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

REGEN OP KOMST

Het wordt vandaag uiteindelijk een natte dag maar vanochtend is het nog droog met een temperatuur van 5 tot 7 graden. Maar er komt een groot front uit het zuidwesten. In de loop van de middag gaat het regenen en dat duurt daarna tot in de avond. En later vanavond en vannacht is er nog kans op een paar flinke buien. De wind neemt toe naar windkracht 4 tot 5, met vlagen van windkracht 6, de maximumtemperatuur krijgen we vanavond en die is ongeveer 11 graden.

Vannacht is het ook 10 of 11 graden en valt er af en toe regen met een vrij krachtige zuidwestenwind. Maar morgen is er veel minder wind en is het meest droog met ’s middags vrij veel opklaringen. De temperatuur daalt dan tot ongeveer 9 graden.

Woensdag passeert een nieuw front met af en toe regen en veel bewolking, maar donderdag draait de wind naar het noorden en komen er opklaringen met wat kouder weer: maximum dan rond 7 graden. Op de kerstdagen is het ’s middags 3 tot 5 graden en ’s nachts 0 tot 3; eerste kerstdag is er kans op een enkele winterse bui maar er is vooral ook zon, zaterdag is er meer bewolking en is er kans op wat regen.