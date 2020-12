Digitaal Kerstconcert Sellingen vanavond in première

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 22 december, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

AFNEMENDE WIND

Er valt vanochtend nog af en toe regen of motregen, maar ook dit trekt naar het oosten weg en vanmiddag is het droog met wolkenvelden maar ook af en toe zon. Het is erg zacht met temperaturen rond 12 graden, vanmiddag daalt het naar 9 of 10 graden. Dan neemt ook de wind sterk af, vanochtend is het nog vlagerig met windkracht 4 tot 5 uit het westen.

Na vanmiddag blijft het vanavond overwegend droog, maar vannacht valt er af en toe regen en morgen neemt de regenkans nog toe. Het wordt morgenoverdag dan ook vrij nat en het wordt dan 10 a 11 graden, bij een variabele wind.

Op de donderdag beginnen we met een paar buien maar het klaart dan op bij een noordenwind. Eerste kerstdag geeft heel redelijk met vrij veel opklaringen en een enkele regen- of sneeuwbui. Maximum dan rond 5 graden en minimumtemperatuur rond het vriespunt. Op zaterdag begint het ook koud met nachtvorst, maar het raakt bewolkt en het gaat regenen, maximum zaterdag rond 6 graden. Volgende week wordt het kouder met zon en enkele winterse buien, minima dan rond het vriespunt en middagtemperaturen rond 4 graden.