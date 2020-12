Extra maatregelen in ziekenhuizen door stijgende COVID-druk

NEDERLAND – Door het stijgend aantal COVID-patiënten in ziekenhuizen, loopt de druk op de zorg enorm op. De ziekenhuizen kampen door de hoge werkdruk en besmetting onder personeel met een hoog ziekteverzuim. Daar komt bij dat de roosters door de kerstperiode nog lastiger in te vullen zijn. Dit terwijl de piek in de ziekenhuizen pas in januari wordt verwacht. Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) heeft minister Tamara van Ark van Medische Zorg en Sport (MZS) daarom laten weten extra maatregelen te nemen om de acute en kritiek planbare zorg in de komende weken te waarborgen.

Minister Van Ark (MZS): “Het is echt alle hens aan dek in de ziekenhuizen de komende weken. Helaas moet planbare reguliere zorg in deze bijzondere periode toch worden afgeschaald. Ik steun de ziekenhuizen in de extra maatregelen en roep iedereen nogmaals op zich tijdens de lockdown aan de maatregelen te houden. Alleen dan kunnen we de zorg toegankelijk houden voor iedereen die dat nodig heeft.”

Het LNAZ neemt samen met de betrokken partijen de volgende maatregelen om de acute en kritiek planbare zorg in de komende weken te waarborgen.

Voorbereiding verdere opschaling IC bedden naar 1450. Staken van alle niet-urgente planbare reguliere zorg (in ziekenhuizen en zelfstandige klinieken) om zo personeel vrij te spelen in de rest van de zorg. Patiënten weer naar Duitsland verplaatsen.

Deze maatregelen zijn in lijn met het tijdelijk beleidskader voor het waarborgen van acute zorg tijdens de COVID-19 pandemie dat op 23 oktober in werking is gesteld.

Bron: Rijksoverheid

Martiniziekenhuis

Minister Van Ark voor Medische Zorg heeft gemeld dat alle planbare reguliere zorg in ziekenhuizen en zelfstandige klinieken wordt gestaakt, om personeel vrij te maken voor de behandeling van coronapatiënten.

Het Martini Ziekenhuis besloot de afgelopen week al het aantal OK’s af te schalen naar 6. Dat hebben we ook gedaan om zo de druk op het zorgpersoneel te verlichten. ‘Met dit aantal OK’s kan het ziekenhuis de oncologische en de spoedzorg door laten gaan. Dit betekent dat niet opnieuw patiënten hoeven worden afgebeld’, zegt Ton Tiebosch, lid van de Raad van Bestuur van het Martini Ziekenhuis.

Polikliniek- en dagbehandelingen gaan door

Afspraken op de polikliniek gaan door. Verwijst uw huisarts u naar ons ziekenhuis? Of heeft u een afspraak op de polikliniek of de dagbehandeling? Schroom dan niet om naar Martini Ziekenhuis te komen.

UMCG

“We zetten alles op alles om het risico op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk te maken voor patiënten, bezoekers en onze medewerkers. Het is veilig om naar het UMCG te komen. Ook uw geplande afspraak gaat door. Wel zijn er een aantal aangepaste regels”.

21 december

Er liggen 44 Covid-patiënten in het UMCG, waarvan 20 op de Intensive Care.

Van de 269 patiënten die we hebben getest, bleken er 7 besmet. Er zijn 393 medewerkers getest, 10 medewerkers waren positief.