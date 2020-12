DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Bunde

Gistermorgen is om 10.00 uur in een supermarkt aan de Neuschanzer Straße in Bunde de portemonnee van een 60 jarige vrouw uit die plaats gestolen. De portemonnee zat in een stoffen tas die in haar winkelwagentje lag. De dader sloeg toe toen de vrouw even niet oplette.

Niederlangen

Gistermiddag zijn om half vijf bij een ongeval op de Kreisstraße 156 tussen Neusustrum en Lathen twee personen ernstig gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde toen een 56 jarige man uit Heede een tegemoetkomende Fiat Punto van een 25 jarige vrouw uit Osnabrück over het hoofd zag toen hij de A31 wou oprijden. Bij de daaropvolgende aanrijding raakten beide betrokkenen ernstig gewond. Aan de Opel van de man uit Heede en de Fiat van de vrouw uit Osnabrück ontstond schade van in totaal 15.000 euro. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

Papenburg

Tussen zaterdag en maandag zijn aan de Moorstraße in Papenburg vier stofzuigerautomaten opengebroken. Over de hoogte van het gestolen geld uit de machines is niets bekend. Er werd voor 400 euro schade aangericht.

Tussen woensdag en maandag zijn van de St. Michaelkirche aande Umländerwiek rechts in Papenburg meerdere koperen regenpijpen gestolen. De schade wordt op 200 euro geschat.

Gistermorgen is ingebroken bij een winkel van Vodafone aan het Hauptkanal in Papenburg. Om 06.20 uur werd de toegangsdeur van de winkel opengebroken. Er werden diverse iPhones gestolen. Deze vertegenwoordigen een waarde van 2.300 euro.

Lathen

Tussen zondagmiddag en maandagochtend is bij een woning aan de Sögeler Straße in Lathen ingebroken. Voor zover men kan nagaan is er niets gestolen. Er werd voor 500 euro schade aangericht.