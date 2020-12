Midden-Groningen stukken schoner

MIDDEN-GRONINGEN – De openbare ruimte in Midden-Groningen is er het afgelopen jaar een stuk schoner op geworden. Dat blijkt uit onderzoek van de organisatie Nederland Schoon, die in 2019 en in 2020 het zwerfvuil in de gemeente inventariseerde. Het cijfer voor het ontbreken van grof zwerfvuil (lege flesjes en blikjes, verpakkingsafval) steeg van 7,0 naar 7,3. Bij fijn zwerfafval (sigarettenpeuken, kauwgom etc.) was de stijging volgens Nederland Schoon zelfs ‘zeer groot’: de beoordeling ging van een 5,1 naar een 6,7.



Resultaat door gerichte acties

In 2019 en 2020 heeft Midden-Groningen extra ingezet op het schoon maken en houden van de openbare ruimte. Onder andere zijn er bij de recreatiegebieden bij het Schildmeer en de Botjeszwembaai extra afvalbakken geplaatst om het scheiden van afval mogelijk te maken en zijn er blikmikkers gekomen langs wegen waar veel jongeren van en naar school fietsen. Ook is de carpoolplaats in Meeden schoongemaakt en voorzien van nieuwe afvalbakken, zijn er nieuwe afvalbakken geplaatst bij bushaltes en heeft de gemeente grote vuilzuigers aangeschaft die overal ingezet kunnen worden. Uit het onderzoek van Nederland Schoon blijkt dat de acties goed gewerkt hebben. Zowel de wijken en de buurten als de bedrijventerreinen, hoofdwegen en recreatiegebieden zijn schoner geworden.



Belangrijke rol vrijwilligers

Een belangrijke rol bij het schoonhouden van de woonomgeving is weggelegd voor de ruim 100 vrijwilligers die zich daar vaak wekelijks voor inzetten. Wethouder Peter Verschuren: ‘Het is geweldig wat zij doen en heel mooi om te zien dat hun inzet aantoonbaar effect heeft. Samen hebben we een prima resultaat behaald en daar mogen we trots op zijn.’



2021: actieplannen per wijk of dorp

‘In 2021 moet de gemeente nog schoner worden’, vindt Verschuren. ‘We gaan dan onder andere de scholen meer betrekken bij het zwerfafvalprobleem en er komt speciale aandacht voor de wijken en buurten. Samen met wijk- en dorpsverenigingen brengen we de knelpunten in kaart en maken we concrete actieplannen.’

