NWO-subsidie voor het Hunebedcentrum

BORGER – Het project “Prehistorie Dichtbij’ van het Hunebedcentrum, behoort tot de toegekende projecten binnen het programma ‘Wetenschapscommunicatie’ van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Verschillende projecten zetten zich in om het brede publiek in aanraking te brengen met wetenschap en hiermee impact te bereiken, zo ook het Hunebedcentrum. “Met deze subsidie kunnen we goed invulling geven aan onze digitale en interactieve plannen, die passen bij het kenniscentrum dat we willen worden,” aldus directeur Harrie Wolters.





Stimulans voor ingeslagen weg

“Het is een eerste stimulans voor de samenwerkingen die we in 2021 aangaan met het AWN (Nederlandse Archeologievereniging), de archeohotspots en de Rijksuniversiteit van Groningen. Maar ook voor een verdere uitwerking van onze webinars, vormen van streaming en educatieve video’s”, aldus de directeur. Met de begrippen Oerschool en Oeracademie gaat het Hunebedcentrum educatieve en inhoudelijke verhalen ontsluiten aan een groter publiek. “Door deze samenwerkingen en digitale ontwikkelingen willen we meer en meer het kenniscentrum voor archeologie en prehistorie worden. Hartstikke mooi dat het NWO dit beloont en stimuleert.”



Doelstelling NWO-subsidie

Met de financiering van ruim 1 miljoen voor een divers palet van 16 projecten geeft de NWA een impuls aan het vakgebied wetenschapscommunicatie. De projecten gaan nieuwe communicatievormen inzetten, maar ook bestaande middelen op een andere manier gebruiken. De projecten zullen nadrukkelijk proberen om een publiek te bereiken dat niet vanzelfsprekend met wetenschap in aanraking komt, waardoor het onvoldoende beeld heeft van wat wetenschap precies is en betekent voor de maatschappij.



Bijzonder

Slechts 7 van de 36 aanvragen kregen subsidie en deze worden nagenoeg alleen toegekend aan universiteiten. Harrie Wolters beaamt dat: “Om als Hunebedcentrum tussen al deze universiteiten te staan is toch wel heel bijzonder.”





Nationale Wetenschapsagenda

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) financiert NWO sinds 2018 onderzoek in het kader van de NWA. Het doel van het onderzoek in de NWA is een positieve, structurele bijdrage leveren aan de kennismaatschappij van morgen, door vandaag bruggen te slaan en met elkaar wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen aan te gaan.

Hieraan wordt onder andere invulling gegeven door het uitvoeren en bevorderen van wetenschapscommunicatie in samenwerking met het veld. Door de interactie tussen de wetenschap en de samenleving te intensiveren wordt wetenschappelijk onderzoek zichtbaarder en concreter. Relevante en aansprekende wetenschapscommunicatie draagt in belangrijke mate bij aan omarming van wetenschap in het algemeen en onderzoeksresultaten in het bijzonder.

