Project N366 Veilig is voltooid

TER APEL, VEENDAM – Bijna honderd ongevallen per jaar op een provinciale weg. Dat klinkt niet goed. Tussen 2004 en 2008 gebeurden er op de weg tussen Veendam en Ter Apel bijna 500 ongevallen. Daarmee stond de weg hoog in de lijst met meest gevaarlijke wegen in de provincie Groningen. De provincie Groningen pakte de verkeersonveiligheid aan met het project N366 Veilig ‘Vaart met Veiligheid’. Het doel: een afname van het totaal aantal (slachtoffer-)ongevallen met 50%. En dat lukte! Het aantal ongelukken daalde naar 42 ongevallen en 6 slachtofferongevallen in 2019.

In de afgelopen elf jaar werd de N366 omgebouwd tot volwaardige autoweg die voldoet aan alle veiligheidseisen. Zo werd de weg verbreed, kreeg deze een goede markering en werden alle kruisingen omgebouwd tot ongelijkvloerse kruisingen of rotondes. Deze werkzaamheden aan de infrastructuur gingen hand in hand met educatie en voorlichting voor weggebruikers en inwoners over gevaarlijk rijgedrag. Ook werd er nauw samengewerkt met de politie, die veel controles uitvoerde om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Resultaten

Het ongevallenbeeld op de N366 was voorafgaand aan het project niet bepaald goed. Jaarlijks waren er veel ongevallen met blikschade, maar ook ongevallen met gewonden en ernstige gewonden. De doelstelling was om aan het einde van het project het totale aantal ongelukken en het aantal slachtofferongevallen tot de helft teruggebracht te hebben. Daarbij waren de ongevalscijfers in de periode 2003-2007 het vertrekpunt. Concreet betekende dit maximaal 50 ongelukken, waarvan maximaal 10 ongelukken met slachtoffers per jaar. Deze doelstelling werd al in 2015 gehaald en bleef de jaren daarna stabiel, met 42 ongevallen en 6 slachtofferongevallen in 2019.

Blik op de toekomst

De ongevallencijfers voor 2020 zijn nog niet vastgesteld, maar zeker is dat door de Corona-crisis de cijfers niet goed vergelijkbaar zullen zijn met de voorgaande jaren. Wat de effecten zijn van de laatste werkzaamheden aan de weg, is dus nog niet bekend. Om hier een goed beeld van te krijgen, houdt de provincie Groningen het aantal ongevallen ook de komende jaren nauwlettend in de gaten. Wel is de verwachting dat de verdubbeling van de N366 tussen Veendam en Pekela nog tot lagere ongevallencijfers gaat leiden.

Laatste werkzaamheden

Nog een paar puntjes op de i en dan is de N366 écht klaar. De komende tijd staan de volgende werkzaamheden nog gepland:

Half november zijn er langs de N366 een paar honderd bomen geplant.

Op de taluds (schuine vlakken langs de weg) bij Pekela-Zuid wordt groen aangebracht.

De parallelweg tussen Nieuwe Pekela en Alteveer wordt medio volgend jaar opnieuw aangelegd, omdat de weg nu nog te dicht op de N366 ligt.

Mogelijk worden er extra maatregelen genomen om het risico op wildongevallen verder te verkleinen.

Tot slot komen er tussen die nieuwe parallelweg en de N366 negentig nieuwe bomen.

Ingezonden