Subsidie voor het zelf opvangen van schoon regenwater

WESTERWOLDE – Eigenaren van een woning of bedrijf kunnen binnenkort subsidie aanvragen als zij regenwater niet meer het gemeentelijke riool in laten stromen. Het gaat om regenwater van daken en schone terreinen. De subsidie heet: ‘Regeling afkoppelen hemelwater’ en is vanaf 5 januari 2021 aan te vragen.



Waarom zelf opvangen?

Zelf regenwater opvangen betekent minder water in het riool. Hierdoor wordt het riool minder vaak onnodig gebruikt. Door het opvangen van regenwater wordt er ook minder verspild. Regenwater is al redelijk schoon

water. Door het zelf op te vangen hoeft het schone water niet meer te worden verpompt en gezuiverd. Het opgevangen regenwater kan bijvoorbeeld gebruikt worden om planten water te geven. Dat zorgt weer voor minder gebruik van drinkwater tijdens droge zomers.



Voor wie is deze subsidie?

Deze subsidie is voor eigenaren van een woning of bedrijf die het regenwater van hun dak of schone terrein niet meer het riool in laten stromen. De regeling geldt ook voor straten waar de gemeente een gescheiden rioolstelsel aanlegt. De subsidie kan aangevraagd worden via westerwolde.nl/regenwater. Hier zijn ook alle voorwaarden en tips te vinden.



Hoeveel subsidie kan een inwoner of ondernemer krijgen?

Voor een oppervlakte tussen de 40 en 150 m2 is er € 400,- subsidie. Voor een groter oppervlakte is een subsidie van € 2,50 per m2 beschikbaar met een maximum van € 5.000. In totaal is er elk jaar een bedrag van € 30.000,- beschikbaar in Westerwolde.

