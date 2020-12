Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 23 december, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

BEWOLKT MET REGEN

Het is vandaag grijs en bewolkt en regelmatig valt er regen of motregen. Vanochtend is dat meestal wat lichte regen of motregen, maar vanmiddag en vanavond zal het soms intensiever regenen. We komen dan ook op de grens van zachte en koudere lucht want vanochtend is het 5 tot 7 graden, maar vanmiddag is het 7 tot 11 graden en de wind wordt daarbij veranderlijk.

Vanavond draait die wind naar het noorden en dan wordt het 4 a 5 graden, ook dan zijn er perioden met regen. Maar morgen wordt het droger met opklaringen, later valt er morgen weer een bui. Temperatuur morgenmiddag rond 6 graden, in de kerstavond is het 1 tot 3 graden.

Vrijdag begint met temperaturen van 0 tot +2 maar het is droog met wat zon, in de middag kan er een bui vallen en dan wordt het ongeveer 5 graden, bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Op tweede kerstdag waait het harder en in de loop van de dag gaat het regenen.

Daarna is er zondag een koude zuidenwind met temperaturen rond 3 graden en mogelijk wat regen of sneeuw. Volgende week is het vrij koud met minima rond -1 en maxima rond 5 graden.