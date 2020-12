Adriaan Hoogendoorn en Erik Drenth steken jongeren bij sportactiviteit hart onder de riem

HOOGEZAND – Burgemeester Adriaan Hoogendoorn en wethouder Erik Drenth hebben donderdagmiddag, 24 december een bezoek gebracht aan een bootcamp voor jongeren in het Gorechtpark in Hoogezand. Zij zijn enthousiast over het programma dat jongeren in de kerstvakantie uitnodigt om vooral actief en in beweging te blijven. Actief bezig zijn in de buitenlucht wordt door het college gewaardeerd en in deze tijd al helemaal.



De bootcamp wordt georganiseerd vanuit het jongerenwerk van Kwartier Zorg & Welzijn in samenwerking met sportschool Let’s Move. In verband met Corona is er op dit moment nog maar een beperkt aanbod voor vrijetijdsbesteding voor jongeren. De organisatoren willen met de bootcamp jongeren aanmoedigen om actief en in beweging te blijven. Buiten sporten in kleine groepen is voor de jeugd ondanks Corona nog wel mogelijk.



“Jongeren hebben het zwaar met alle Corona-maatregelen van dit moment. We willen hen dan ook in het bijzonder een hart onder de riem steken”, benadrukken Adriaan Hoogendoorn en Erik Drenth en complimenteren de organisatoren met dit initiatief. “We zijn blij dat jongerenwerkers en de sportschool Let’s Move zich hier met veel creativiteit voor onze jeugd inzetten. De groep die we hier nu zien heeft er kennelijk echt veel zin in – leuk om te zien.”



De activiteiten van jongerenwerk van Kwartier Zorg & Welzijn en Let’s Move zijn voor alle jongeren tussen 11 en 17 jaar uit de gemeente Midden-Groningen. Op dit moment mogen in verband met Corona maximaal 10 jongeren per groep deelnemen plus twee volwassen begeleiders.

Ingezonden door gemeente Midden-Groningen