Leden Dindua en Jeduthun blijven vannacht thuis

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 24 december, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

RUSTIGE KERSTDAG

Vanochtend is het bewolkt en plaatselijk valt wat regen of motregen, en het is ongeveer 4 graden. Vanmiddag komen er ook opklaringen bij en valt er lokaal een bui, maar vanavond en vannacht is het overwegend droog. Het wordt vanmiddag 6 á 7 graden, de wind is matig uit het noordwesten.

De meeste buiigheid gaat dus over het Waddengebied en Noordwest-Nederland en dat is ook morgen zo: wij hebben daardoor een overwegend droge kerstdag met weliswaar een enkele bui maar vooral veel opklaringen en een zwakke tot matige noordwestenwind. De minimumtemperatuur voor vannacht is +1 graad, de maximumtemperatuur voor morgen is 5 graden.

Zaterdag draait de wind naar het zuidwesten en eerst is het overwegend droog, maar ’s avonds valt er af en toe regen. Zondag is daarna een gure dag met een krachtige zuidenwind en regelmatig regen. En een maximum van 5 graden. Volgende week is het overdag 3 of 4 graden en ’s nachts is het rond het vriespunt. Het is wisselend met kans op een regen- of sneeuwbui, maar er zijn ook regelmatig opklaringen.