Pekels Goud de eindfilm te zien voor iedereen

PEKELA – De eindfilm van Pekels Goud is vanaf donderdag 24 december 2020 voor iedereen te zien via Vimeo. Pekels Goud is een initiatief van de gemeente Pekela uit 2015. De gemeente Pekela heeft de behoefte gevoeld om een eerlijk en breed verhaal over Pekela te vertellen, nadat Pekela meerdere keren negatief in het nieuws is gekomen. Er werden 21 korte filmpjes gemaakt die samengevoegd zijn in de eindfilm.



Trots op Pekels Goud

Na de première van de eindfilm in 2016 startte in 2017 ‘Pekels Goud komt naar je toe’. Een tournee van de film waarbij inwoners tijdens een samenkomst de film konden laten draaien. Dit werd een groot succes maar de behoefte om de film openbaar te maken bleef. Burgmeester Jaap Kuin: ‘’In Pekela zijn we nog altijd erg trots op Pekels Goud. Er wordt nog vaak naar de film gerefereerd. De eindfilm en de losse filmpjes hebben een historische waarde voor Pekela en daar wordt nog steeds van genoten.’’

Een mooie film tijdens de feestdagen

Burgemeester Jaap Kuin: ‘’Tijdens deze vervelende periode vanwege de coronacrisis en de lockdown waar we middenin zitten, vinden wij dit een goede periode om de eindfilm openbaar te plaatsen. Men kan de film tijdens de feestdagen bekijken met familie of vrienden en warme en mooie herinneringen ophalen.’’

Het leven in Pekela voor de volgende generaties gedocumenteerd

Pekels Goud! is een filmproject dat samen met inwoners uit de gemeente Pekela is vormgegeven. Professioneel cameraman Martijn Pot voerde het idee van NOS-journalist Pauline Broekema uit op initiatief van toenmalig burgemeester Meindert Schollema. Er is met opzet gekozen voor onderwerpen die in de toekomst misschien anders liggen of dan zijn verdwenen. Met Pekels Goud is het leven in een dorp voor volgende generaties gedocumenteerd.

De eindfilm is te zien op Vimeo

