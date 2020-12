PVV, PvhN, GB en FvD stellen schriftelijke vragen over het stikstofdossier

GRONINGEN – De PVV, PvhN, GB en FvD hebben aan de Provinciale Staten Groningen schriftelijke vragen met betrekking tot het stikstofdossier gesteld.



Met stijgende verbazing volgen de PVV, PvhN, GB en FvD de ontwikkelingen van het stikstof dossier over de boeren en de industrie. Ten eerste het snel openstellen van het extern salderen met de vele open eindjes om de vergunningverlening van industrie en de landbouw weer in de benen te krijgen. Ten tweede de belofte van meer dan 1.000 banen en een economische injectie van 3 miljard euro die een forse druk leggen op de GRAS. Dit roept bij hen een aantal vragen op.



Deze vragen vindt u hieronder

Aan de Voorzitter van Provinciale Staten Groningen,

De heer F.J. Paas

Postbus 610

9700 AP Groningen

Datum: donderdag 24 december 2020

Onderwerp: Schriftelijke vragen over ontwikkelingen in het Stikstof dossierGeacht college,



De intentie van het extern salderen was om de industrie en landbouw in de gelegenheid te stellen om weer te kunnen investeren en innoveren. Groninger Seaports geeft echter aan dat de industrie nog steeds niet verder kan door de complexiteit van het extern salderen. Men kan e.e.a. niet meer volgen en het is ook niet meer uit te leggen. Vanuit de agrarische sector horen we hetzelfde geluid.

Is door de open eindjes in de GRAS met betrekking tot het extern salderen de industrie en landbouw niet te veel beloofd door de verantwoordelijke gedeputeerde? Zeker nu blijkt dat het extern salderen achteraf in de praktijk helemaal niet functioneert? En zo nee, waarom niet? Wat zijn industrie en landbouw opgeschoten met deze snelle openstelling van het extern salderen? Waarom is er nog geen stikstofregistratiesysteem of stikstofbank, zodat dit probleem van de industrie en de landbouw kan worden opgelost? Heeft de provincie samen met belanghebbenden al initiatieven of acties op gezet om de landbouw en industrie te begeleiden naar een werkbare oplossing ? En zo nee, waarom niet?

Onlangs hebben we via de media vernomen dat er een adviescommissie Integrale Aanpak Stikstof is ingesteld. We hebben hierover enkele vragen.

Waarom zijn Provinciale Staten niet geïnformeerd over het voornemen van het instellen van deze adviescommissie? Waarom is er gekozen voor bestuurder Rika Pot als voorzitter van deze commissie? Was het niet verstandiger geweest om een neutrale ‘niet politieke’ voorzitter met veel dossierkennis te kiezen, die het vertrouwen geniet van alle sectoren?

Waarom wordt deze adviescommissie ingesteld? Heeft PS ook inbreng zodat er een goede balans ontstaat van alle sectoren? Zo nee, waarom niet? Hoe en door wie wordt bepaald wie er zitting gaat nemen in deze adviescommissie? LTO is slechts één van de vertegenwoordigers van de agrarische sector. Hoe worden de belangen van alle boeren en boerenorganisaties gewaarborgd? Met andere woorden, hoe representatief wordt deze adviescommissie?

Sinds mei 2019 is de vergunningverlening aan boeren gestaakt en wil men die pas na het voorjaar van 2022 of mogelijk later, na de installatie van de adviescommissie, opstarten. Het ontbreken van een vergunning heeft een enorme impact op de uitstoot van stikstof, bedrijfsvoering en innovaties, waardoor bedrijven geen financiering meer kunnen aanvragen

Waarom gaat de provincie niet, zoals beloofd, direct van start met vergunningverlening in het belang van de landbouw, de industrie en andere bedrijfstakken? Wie draait er op voor de financiële consequenties van deze boeren, die te goeder trouw hebben gehandeld?

De gedeputeerde heeft aangeven dat hij tijd en ruimte nodig heeft om een aantal stukken van deze moeilijke stikstofpuzzel op de juiste plek te leggen. Kan hij van de onderstaande stukken aangeven of dat reeds is gelukt?

Stuk 1: Financieel mandaat om een 20-tal piekbelasters uit te kopen.

Stuk 2: Opstarten van een 0 meting (meten is weten)

Stuk 3: Het opzetten van een Stikstofregistratie bank/systeem.

Stuk 4: Financiële pot voor innovatie en ondersteuning van de agrarische sector.

Stuk 5: Hoeveel en welke projecten zijn er opgestart en hoeveel geld is daar op ingezet en gereserveerd?

Stuk 6: Is er al een oplossing voor stikstof die weglekt?

Stuk 7: Er is veel gepraat over een extra meetpunt bij Lieftingsbroek om emissies te meten. Is hier al opdracht voor gegeven en geld voor gereserveerd?

Stuk 8: Het ‘hand aan de kraan principe’, is dit al van toepassing?

Het college geeft aan dat het niet alle twintig boerenbedrijven uit kan kopen, omdat er maar zeven miljoen euro beschikbaar is. In de Statenvergadering is een motie aangenomen om het college meer financiële armslag te geven door gebruik te maken van de reserves van de provincie voor deze uitkoop.

Waarom maakt het college geen gebruik van deze mogelijkheid? En waarom voert het college deze motie niet uit?

Minister Carola Schouten (Landbouw) heeft op 10 december jl. haar stikstofplannen gepresenteerd. Deze gaan veel verder dan eerder was voorgenomen. In ruil voor steun gaat Schouten nieuwe doelen in de Stikstofwet opnemen. Er komt voor 2025 een nieuw tussendoel. In dat jaar moet 40 procent van de stikstofgevoelige natuur weer gezond zijn. Boven het oude doel voor 2030 (50 procent) komt

er nog een doel voor 2035: 74 procent. Dat komt neer op een halvering van de totale stikstofuitstoot in Nederland.

Wat vindt het college van deze plannen van de minister? In hoeverre wil de gedeputeerde hier in meegaan? Wat voor impact hebben deze zwaardere doelstellingen op de landbouw, industrie en andere sectoren in de provincie Groningen? Als het college nog geen doorrekening heeft gemaakt en de consequenties nog niet in beeld heeft, dan verzoeken wij om eerst alles in balans te brengen voor wat betreft de GRAS en de consequenties voor alle sectoren in beeld te brengen. Is het college bereid om Provinciale Staten hierover na het kerstreces te informeren? En zo nee waarom niet?

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet,

Dennis Ram, Partij voor de Vrijheid

Leendert van der Laan, Partij voor het Noorden

Daniël Osseweijer, Forum voor democratie

Bram Schmaal, Groninger Belang

Ingezonden