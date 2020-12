Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 25 december, 09.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

RUSTIGE KERSTDAG

Het is vandaag een licht wisselvallige kerstdag met vanochtend kans op een bui, maar ook al veel opklaringen. Vanmiddag en vanavond is het vrijwel overal droog en het wordt vrij helder. Aanvankelijk is het fris met 1 tot 3 graden, de maximumtemperatuur is 5 graden en dat is ongeveer de normale maximumtemperatuur voor deze tijd. De wind is zwak tot matig uit het noordwesten, vanavond is er een zwakke westenwind.

Vannacht neemt de bewolking toe maar het is droog, morgenochtend is er alweer kans op een beetje regen. Morgenmiddag- en avond is het ook wisselend met soms wat regen en veel bewolking, maar meer regen komt er zondag. Want dan komt een groot front over het land te liggen. Dat geeft vaak regen of motregen en vrij veel wind: er is kans op windkracht 7 met windvlagen van 90 km/uur.

Maandag is er veel-en-veel minder wind en is het meestal droog met wat zon. En ook daarna is het relatief rustig weer met maxima rond 5 graden en minimum rond het vriespunt. Vooral later in de week is er ook kans op een winterse bui.