Opname dienst Tweede Kerstdag vanuit de hervormde gemeente Sellingen morgen te beluisteren bij RTV Westerwolde

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Tweede Kerstdag, zaterdag 26 december, 09.00 uur. Door John Havinga.

RUSTIGE KERSTDAG

Het is een vrij frisse Tweede Kerstdag met een temperatuur die maximaal rond 4 graden komt te liggen en daarbij neemt de wind uit het zuidwesten geleidelijk toe naar matig, 4 Bft. De bewolking zal de boventoon gaan voeren en later, vanmiddag en vanavond valt er nu dan wat lichte regen of motregen.

Vannacht is het eerst droog, met steeds meer wind, veel bewolking, al gauw komt er zondag ook flink wat regen. Want dan komt een actief front over het land te liggen, behorend bij een stormdepressie die dan boven Schotland ligt. We krijgen een krachtige tot harde zuidenwind: windkracht 6 à 7 met windvlagen tot circa 90 km/uur.

Maandag is er veel-en-veel minder wind en is het meestal droog met daarnaast ook wat zon. De dagen daarna is het relatief rustig weer. Echt winter wil het nog niet worden, met maxima rond 5 graden en minimumtemperaturen rond het vriespunt. Er is wel vrij veel bewolking, af en toe een regenbui of een bui met een mix van regen, natte sneeuw en hagel.