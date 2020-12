Politie zoekt zevenjarig jongetje (Update)

VEENDAM – Via Burgernet wordt verzocht uit te kijken naar een jongetje van ongeveer zeven jaar.

Via Burgernet wordt verzocht uit te kijken naar een jongetje van ongeveer zeven jaar. Een getuige zag vanavond in Ommelanderwijk een jongetje van ongeveer zeven jaar lopen. Toen hij het kind aansprak liep het onder het viaduct over de N33 door en verdween in de bosschages.

De politie heeft geen melding gehad dat er een jongetje wordt vermist. Toch wordt de melding heel serieus genomen. Voor de zoektocht is nu ook een politiehelikopter ingezet. Ook wordt in de omgeving door hulpdiensten met honden naar het kind gezocht.

De politie verzoekt mensen die meer info hebben over bovengenoemde zaak meteen de politie te bellen via 0900-8844 of bij spoed 112.

Update

Het kind is niet aangetroffen. Er is zowel vanuit de lucht, op het land als in het water gezocht.

