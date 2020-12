Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 27 december, 09.00 uur. Door John Havinga.

ONSTUIMIGE ‘DERDE’ KERSTDAG

Het is behoorlijk onstuimig met aan de kust een zuidwesterstorm en ook landinwaarts in regio Westerwolde een krachtige tot harde wind uit zuidelijke richtingen. Er zijn tevens zware windstoten tot circa 90 km/uur te verwachten. Het regent en het is bewolkt en dat blijft de hele dag ook het geval. Pas vannacht wordt het droog. De wind gaat eind van de middag afnemen naar matig uit het zuiden. Het wordt maximaal 5 graden.

Vannacht wordt het droog met enkele opklaringen, en minimumtemperaturen rond 3 graden. De wind komt uit het zuiden en neemt af naar zwak, 1 à 2 Bft. Morgen blijft het overwegend droog met af en toe ook even een zonnetje erbij. De maximumtemperatuur ligt tegen de 5 graden aan en het is een stuk rustiger met een zwakke, soms matige zuid-zuidoostenwind, 2 à 3 Bft.

De dagen daarna kunnen we relatief rustig weer verwachten. Echt winter wil het nog niet worden, maar met maxima tussen 3 en 5 graden is het wel iets kouder dan afgelopen week. De minimumtemperaturen komen dichtbij het vriespunt te liggen. Er is vrij veel bewolking en het blijft meestal droog, op een enkel verdwaald buitje na. In de nacht of ochtend, kan het nevelig zijn of een beetje mistig.