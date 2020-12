Geen zevenjarig jongetje aangetroffen na grote zoekactie Veendam

VEENDAM – Gisteravond en vannacht was er een grootscheepse zoekactie naar een zevenjarig jongetje. Dennie Gaasendam was hierbij aanwezig. Hieronder zijn verslag:

Het is zondagavond, 27 december 2020 21.45 uur, als de politie een opmerkelijke burgernet melding verspreid over een vermissing aan de Ommelanderwijk in Veendam. Een voorbijganger heeft melding bij de politie gemaakt dat hij een jong kind, ongeveer zeven jaar, heeft gezien op straat.



Nadat de voorbijganger het jongetje aansprak is hij bij het tunneltje langs de N33 de bosjes ingevlucht. Al snel kwamen de geruchten op gang dat het jongetje geen kleren aan zou hebben gehad. Meerdere buurtbewoners zouden hem hebben gezien. De politie laat vrij weinig informatie los en komt tot heden niet met updates. De politie is na de melding bij woningen in de buurt langsgegaan om te kijken of er een kind vermist werd. Ook dit was niet het geval. Bij de politie is tot heden geen kind als vermist opgegeven.



Een grote zoekactie werd op touw gezet rondom Ommelanderwijk. Bosschages werden uitgekamd, en een speciaal dregteam werd ingezet om slootjes te controleren. Een politiehelikopter deed mee met de zoektocht en er waren ook politiehonden aanwezig om het gebied rondom het viaduct over de Ommelanderwijk uit te kammen.



Daarnaast stond een ambulance paraat en kreeg de politie ondersteuning van de Koninklijke Marechaussee en de Mobiele Eenheid (ME). Het bericht over de vermissing verspreidde zich dermate snel dat tientallen buurtbewoners zich hadden gemeld om mee te zoeken met de politie naar het jongetje. Dit tot diep in de nacht. Tevergeefs zo blijkt tot nu toe. De politie bedankt iedereen die zich heeft ingezet. Of er vandaag verder wordt gezocht naar de vermeende vermiste jongen.

Update met de laatste stand van zaken over de vermeende vermissing van een 7-jarig kind in Veendam.

De mogelijke verdwijning van het 7-jarig jongetje in Veendam is voor de politie ‘nog één groot raadsel’. maar het houdt de gemoederen wel bezig. Er is tot heden (maandagochtend 11:00 uur) geen melding binnengekomen van een vermissing. Over de betrouwbaarheid van de melding over het jongetje zijn er bij de politie geen twijfels. De getuige heeft het jongetje goed genoeg gezien en heeft een goede omschrijving kunnen geven. De melder heeft dit niet gemeld in een vlaag van verstandsverbijstering aldus de politie. Er word vandaag vooralsnog niet nog een keer een grote zoekactie gehouden. De politie blijft de situatie in de gaten houden in Veendam. Wel blijft het ‘één groot raadsel’ zegt een woordvoerder.

Ingezonden door: Dennie Gaasendam, DG-Fotografie