Huurderskoepel Acantus zet huurders in het zonnetje

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 28 december, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

RUST NA DE STORM

Het is vandaag allemaal een stuk kalmer dan gisteren, zonder storm of regen. Wel is er vanochtend veel bewolking en lokaal zou nog wat regen kunnen vallen, maar de meeste tijd is het toch droog met een zwakke zuidenwind en een temperatuur rond 3 graden.

Vanmiddag kan de zon even doorbreken en het blijft dan droog, maar vanavond en vannacht is het zwaar bewolkt met af en toe ook een beetje regen of motregen. Maximum vanmiddag rond 5 graden, minimum vannacht rond +1.

Morgen is het weer overwegend droog met vrij veel bewolking, maar er is dan weinig wind en er kan dan ook mist ontstaan. Woensdag en donderdag is de kans op regen weer iets groter door een matige zuidwestenwind. Nieuwjaarsdag (dat is vrijdag) is het overwegend droog met kans op mist. Maximum morgen rond 3 graden, daarna rond 4 graden en minima meestal van 0 tot 2 graden.