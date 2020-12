DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Lathen

Op 23 december is tussen 07.30 en 08.30 uur op de parkeerplaats van de Lidl in Lathen een rode BMW 218D Gran Tourer aangereden. De wagen raakte aan het linker spatbord beschadigd. De veroorzaker is doorgereden. De politie zoekt getuigen.

Meppen

In de nacht van 23 op 24 december is aan het Schullendamm in Meppen een geparkeerde grijze Audi aangereden. Ook bij deze aanrijding is de veroorzaker doorgereden.

Weener

Tussen 24 december 13.00 uur en 28 december 07.45 uur zijn op een bouwplaats aan de Schlehenweg in Weener bouwcontainers opengebroken. Er werden twee kabels en diverse soorten gereedschap gestolen. Ook werd uit de in aanbouw zijnde woning de reeds geplaatste bedrading gestolen.

Bunde

Tussen 20 december 11.00 uur en 28 december 11.00 uur zijn aan de Tjücher weg in Bunde 11 bijenkasten vernield. De daders verwijderden de dekkleden. De bijenvolken zijn door de kou gestorven. Dit is voor de imker een grote strop. De politie is op zoek naar de daders en vraagt getuigen zich te melden.