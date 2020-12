Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 29 december, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

GRIJS EN SOMS REGEN

Een lagedrukgebied ligt boven Oost-en Noordoost-Nederland en gaat later vandaag door naar Noord-Duitsland. Daardoor is er vanochtend weinig wind, vanmiddag komt er een zwakke tot matige westenwind. Af en toe valt er wat regen of motregen, vanochtend kan daar tijdelijk ook natte sneeuw bij zijn. De temperatuur is vanochtend 1 a 2 graden, vanmiddag wordt het 3 a 4 graden.

Morgen ligt dit lagedrukgebied boven Denemarken en dan is er een matige westenwind. De minimumtemperatuur voor vannacht is 2 a 3 graden, maximum morgen rond 5 graden. Donderdag begint de dag droog, maar later op oudjaarsdag is er kans op wat regen en sneeuw. En dat geldt ook voor de nieuwjaarsnacht.

In de eerste dagen van het nieuwe jaar wordt het kouder met wolkenvelden en zon, maxima van 1 tot 3 graden en ’s nachts lichte vorst.