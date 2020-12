Groningse bibliotheken blijven online voorlezen

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 30 december, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

OOK VANDAAG WAT REGEN

Het zal ook vandaag af en toe regenachtig zijn, en dan vooral vanochtend. Vanmiddag en vanavond is het wisselvallig met soms een bui en een paar schaarse opklaringen. De maximumtemperatuur is 5 graden en er staat een zwakke tot matige wind uit west tot zuidwest.

Vannacht is het meest droog met kans op mistbanken en minimumtemperaturen rond +1. Overdag is er morgen weinig wind en de meeste tijd is het droog, al is er kans op een kleine regenbui. Er is ook wat zon en het wordt ’s middags ca. 4 graden, morgenavond daalt het tot rond het vriespunt en is er kans op mistbanken.

Dus ook bij de jaarwisseling is er kans op mist maar het is rustig en droog. Minima dan rond het vriespunt en kans op gladheid op bruggen en viaducten. Vrijdag overdag wordt het 3 a 4 graden met af en toe zon. In het komende weekend komt er een matige noordenwind te staan. Dat geeft een wisselende bewolking met wat zon en een enkele regen- of sneeuwbui. Minimum dan rond 0 graden, maxima in de eerste dagen van het nieuwe jaar van 2 tot 4 graden boven nul.