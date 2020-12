Burgemeesters te gast bij De Dag Vanmorgen

STUDIO RTV WESTERWOLDE – Vanmorgen waren de burgemeesters Cora-Yfke Sikkema, Jaap Kuin en Jaap Velema te gast in het programma De Dag Vanmorgen.

Vandaag was de oudejaarsuitzending op Groningen 1 een samenwerking tussen RTV GO en RTV Westerwolde. De redactie van Groningen had voor deze dag verschillende mensen benaderd die het afgelopen jaar in dit bewogen jaar in de uitzending zijn geweest.

De aftrap voor deze dag was voor Oscar Bolsenbroek en Tedo Swarts met “De Dag Van Morgen “. Daarna kwamen Martin Franken en Jack Pijper. Ook Ingeborg van het item #Ingeborgvraagt was vanuit Lelystad gekomen om tijdens de uitzending de plaat en zijn verhaal te vertellen. Luisteraars konden de hele dag muziek doorgeven die hun fijne en warme gevoelens gaven. En die kwamen tijdens de uitzendingen van de presentatoren van Groningen1 voorbij. Michiel van der Spek las de hele dag het nieuwste regionieuws voor.

Van 9:00 tot 18:00 kwamen verschillende gasten in de uitzending, waaronder de burgemeesters: van Oldambt Cora-Yfke Sikkema, Jaap Velema van Westerwolde en Jaap Kuin van de gemeente Pekela. Ze blikten terug op 2020 en keken vooruit naar 2021.

Natuurlijk werd er gevraagd naar het burgemeesterschap voor Pekela, maar daar liet burgemeester Jaap Kuin zich niet over uit. Ook werden de burgemeesters gevraagd wat hun het meest was bijgebleven in hun gemeente. Burgemeester Velema keek terug naar de verschrikkelijke brand in Wedde, waarbij een 12 jarig meisje om het leven kwam. Burgemeester Jaap Kuin had het over het overlijden van wethouder Henk Busemann en burgemeester Cora-Yfke Sikkema had het over het dodelijk ongeval in Finsterwolde.

Liesbeth Jansen, voorzitter van RTV GO, kwam langs om te vertellen over het reilen en zeilen van de omroep uit Oldambt. Natuurlijk kwam de subsidie die de gemeente introk ook aanbod. Jansen heeft weinig begrip voor de aangekondigde bezuinigingsmaatregel, temeer omdat de Raad van Oldambt eerder dit jaar vol lof sprak over de zender. ,,Op basis van die goede kritiek hebben we weer een licentie van vijf jaar gekregen.”

Er werd met veel gasten die het afgelopen jaar in de uitzending zijn geweest gesproken. Albertha Gerritsma ging op pad om live verslag te doen uit de regio. U kunt de programma’s terugluisteren met programma gemist.

Het was een bewogen jaar voor iedereen. Laten we vanavond om middernacht proosten op een beter 2021 en natuurlijk gezondheid , geluk , liefde voorop.

Ingezonden door Tedo Swarts