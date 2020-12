Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 31 december, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

OUDJAARSWEER

Het wordt vandaag een beetje een typische oudjaarsdag met meestal grijs en bewolkt weer, en temperaturen een paar graden boven nul. Het is vanochtend overwegend droog, vanmiddag en vanavond is er kans op wat regen en motregen maar dat zal bij ons niet veel zijn. De maximumtemperatuur is ongeveer 4 graden, de wind is zwak en veranderlijk.

Voor vanavond en vannacht mag ook overwegend bewolkt weer worden verwacht met kans op motregen. Vannacht kan ook mist ontstaan, de minimumtemperatuur ligt rond 0 graden.

Het kan vannacht en morgenochtend dan ook glad zijn op bruggen en viaducten, morgen is er verder vrij veel bewolking met kans op een regen- of sneeuwbui. Ook morgen wordt het maximaal 4 graden. Zaterdag begint met een sneeuwbui in de nacht, overdag is het meest droog met af en toe zon, en zondag begint droog met later kans op wat sneeuw of regen. Na het weekend is het koud met een noordoostenwind en perioden met enige sneeuw of regen, Maxima dan van 0 tot 2 en minimum van 0 tot -3 graden.