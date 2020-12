Gemeente Midden-Groningen: 100 dagen lang restafvalvrij, het kan!

MIDDEN-GRONINGEN – In Midden-Groningen zijn 82 huishoudens de uitdaging aangegaan om 100 dagen lang zo weinig mogelijk restafval over te houden. Met succes: De deelnemers aan het project 100 100 100 hadden gemiddeld 0,6 kg restafval per week per huishouden. Gemiddeld voor heel Midden-Groningen is dat ongeveer 4,3 kg. Er zijn zelfs een aantal deelnemers die tot het versturen van dit bericht nog steeds 0 kg restafval op de teller hebben staan. De gemeente organiseert op 8 januari om 19.00 uur een feestelijke digitale afsluiting met alle deelnemers. U bent van harte welkom om deze bijeenkomst live mee te kijken via www.midden-groningen.nl/livestream-100-100-100.



Forse afname restafval

Sinds de herindeling wordt in de hele gemeente Midden-Groningen het verpakkingsafval, GFT, restafval, oud papier en textiel al apart ingezameld. Door goed scheiden en zoveel mogelijk afvalstoffen opnieuw te gebruiken, blijft minder restafval over. Ten opzichte van 5 jaar geleden wordt in de gemeente al een kwart minder restafval ingezameld.



Wethouder Peter Verschuren: “De deelnemers aan het project 100 100 100 hebben een resultaat neergezet om trots op te zijn! Alle gemeenten moeten het restafval verminderen naar 30 kilo per inwoner per jaar in 2025. Met hun betrokkenheid en creativiteit laten zij ons zien dat ons dat samen zeker kan lukken.”



Alle afvalstromen aan bod

Tijdens het project werden de deelnemers 100 dagen lang begeleid door Wilma Kruit en Robin Bodegom. Elke week kregen de deelnemers een opdracht en deelden ze hun tips en ideeën met elkaar. Daarbij kwamen alle afvalstromen aan bod; een week zonder plastic proberen te leven, ideeën voor een afvalvrij of zo duurzaam mogelijk Sinterklaasfeest en Kerst, een workshop koken met kliekjes en om ‘afval’ een tweede leven te geven. Alle reacties en tips van de deelnemers zijn nog terug te lezen op de speciale website https://midden-groningen.100-100-100.nl/

Ingezonden