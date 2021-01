Tijdelijke milieustraat aan de Nulweg in Ter Apel morgen voor het eerst open

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 1 januari, 09.00 uur. Door John Havinga

WINTERWEER IN DE EERSTE WEEK VAN 2021

Het wordt op deze Nieuwjaarsdag frisjes met nevelige condities en vanmiddag nog wel nu en dan zon. Het blijft overwegend droog en de temperaturen komen na een minimum iets onder nul, vanmiddag te liggen rond 4 graden. De wind is zwak en komt uit het zuidwesten tot westen.

Vanavond en vannacht komt er wisselend bewolkt weer, met zo nu en dan wat lichte regen. Er kan ook wat mist ontstaan, bij minimumtemperaturen dichtbij het vriespunt, maar waarschijnlijk net geen vorst.

Zondag verloopt bewolkt met nu en dan een winters buitje al begint de dag droog en komen de winterse buitjes later op de dag, waarbij er wat natte sneeuw en regen mogelijk is. Vanaf maandag wordt het vrij koud met een noordoostenwind en krijgen we wat winterweer. De maximumtemperaturen liggen amper boven het vriespunt met 1 of 2 graden en in de nachten komen de minimumtemperaturen uit tussen 0 en -3 graden. Het is bewolkt en we kunnen perioden met enige (natte) sneeuw of regen verwachten. Van tijd tot tijd is er ook gladheid om mee rekening