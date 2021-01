Activiteitencommissie v.v. Westerwolde organiseert een “januaripool”

VLAGTWEDDE – Aan het begin van het seizoen 2020 / 2021 besloot de KNVB in al haar wijsheid dat een groot aantal “topwedstrijden” in de Eredivisie in de maand januari zouden moeten worden gespeeld. Dit in de hoop dat er dan weer publiek bij de wedstrijden aanwezig kon zijn, omdat dit in de eerste speelronden van het seizoen door de coronamaatregelen niet mogelijk zou zijn. Nu er ook op dit moment voorlopig nog geen publiek bij de wedstrijden aanwezig mag zijn, heeft de activiteitencommissie (AC) van de v.v. Westerwolde het plan opgevat de speelrondes van de Eredivisie in januari toch iets dichterbij de voetballiefhebbers te brengen. Daarom wordt er gedurende de zes (!) speelrondes in deze maand een zgn. “JANUARIPOOL” georganiseerd.

Het is de bedoeling dat de negen wedstrijden per speelronde op de “totomanier” voorspeld worden. Een 1 dus voor een overwinning van de thuisploeg, een 2 voor winst van de bezoekers en een 3 voor een gelijkspel. In de laatste ronde ( 30 / 31 januari) moet ook de uitslag van de negen wedstrijden voorspeld worden. Dit om bij een eventuele gelijke stand in de pool deze voorspellingen de doorslag te kunnen laten geven.

Per mail (aan hjpleiter@hetnet.nl), app of via Facebook van de vereniging kan bij iedere wedstrijd (zie hieronder) de voorspelling worden gezet en daarna retour gezonden worden. Ook andere vormen van inzending zijn vanzelfsprekend mogelijk.



Deelname aan deze pool is gratis en de AC hoopt dan ook dat veel personen, al dan niet lid van de v.v. Westerwolde, deelnemen. Uiteraard stelt de AC weer een mooie prijs voor de winnaar van de pool beschikbaar.

Mocht men deelnemen, dan is het van belang dat de uiterste inzenddatum + tijd goed in de gaten wordt gehouden. Alle deelnemers krijgen bij een volgende ronde steeds vroegtijdig een mail met daarin de te voorspellen wedstrijden voor de volgende rondes.

Onderstaand de eerste twee rondes. De voorspellingen mogen gelijktijdig ingestuurd worden, maar uiteraard ook apart. Deelnemers aan de eerste ronde (9 en 10 januari) krijgen ronde 2 het volgend weekend automatisch (nogmaals) in de mailbox. Ook ronde 3 wordt dan meegestuurd.



speelronde 1 – 9 / 10 januari



uiterlijke inzending zaterdag 9 januari – 16.00 uur

RKC Waalwijk – ADO Den Haag FC Emmen – FC Twente Heracles Almelo – Vitesse PEC Zwolle – AZ FC Utrecht – FC Groningen Sparta – Feyenoord SC Heerenveen – Fortuna Sittard VVV Venlo – Willem II Ajax – PSV



speelronde 2 – 12 / 13 / 14 januari

uiterlijke inzending dinsdag 12 januari – 18.00 uur

Vitesse – FC Utrecht Heracles Almelo – FC Emmen PSV – AZ Fortuna Sittard – Sparta ADO Den Haag – VVV Venlo Feyenoord – PEC Zwolle SC Heerenveen – RKC Waalwjk FC Twente – Ajax Willem II – FC Groningen

Ingezonden