Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 3 januari, 09.00 uur. Door John Havinga

VANAVOND LICHTE REGEN

Er komt veel bewolking voor en het is droog en koud. De middagtemperatuur komt te liggen rond 3 graden en de wind is matig uit het noordoosten tot oosten, kracht 3 of 4. Vanavond gaat het ligt regenen en ook vannacht blijft het niet droog. De minimumtemperatuur ligt vannacht rond 1 a 2 graden en het wordt in de loop van de nacht weer droog.

Maandag verloopt grijs en soms valt er een spatje, maar dat stel weinig voor. Het is waterkoud met een matige en bij vlagen vrij krachtige noordoostenwind. De maximumtemperatuur komt te liggen rond 3 graden. In avond en nacht naar dinsdag zakt het kwik tot dichtbij of iets het vriespunt. Er is kans op lokale gladheid en een mistbank.

De dagen daarna houden we een licht winterweer en blijft het vrij koud met een noordoostenwind en maximumtemperaturen rond 2 graden. In de nachten zakt het kwik naar waarden tussen 0 en -3 graden. Op dinsdag blijft het nog wel meestal droog, maar het is wisselend bewolkt en daarna valt er soms wat buiige neerslag, dat kunnen regenbuitjes zijn, maar een bui met wat (natte) sneeuw kunnen we ook verwachten. Van tijd tot tijd is er dus ook gladheid om mee rekening te houden!