Expositie Lux Keramiek door Luc Mieremet en Gerda Boerman in gemeentehuis te Sellingen

SELLINGEN – In de vitrinekasten in het gemeentehuis te Sellingen is de expositie Lux Keramiek door Luc Mieremet en Gerda Boerman te zien.

Luc Mieremet en Gerda Boerman wonen in Jipsinghuizen. Luc haalt zijn inspiratie voor zijn werk uit techniek en fantasie, Gerda baseert haar werk o.a. op de natuur en experimenteert graag met verschillende decoratietechnieken, waardoor een zeer divers resultaat wordt verkregen en elk werkstuk uniek is. Ook wordt er in het eigen atelier in Jipsinghuizen, naast de bekende glazuurstook in een elektrische oven, gebruik gemaakt van andere stooktechnieken, zoals saggar (kapselbrand) en het Japanse raku.

Raku is een van oorsprong Japanse stooktechniek, waarbij het glazuur van een werkstuk craqueleert. De zoutstook is een eeuwenoude techniek, o.a. bekend uit Duitsland (Keulse potten). Hierbij worden in een houtoven keramische werkstukken gebakken en geglazuurd door in de oven zout toe te voegen en de temperatuur tot 1300 graden Celcius op te voeren.

Bij de saggarstook (of kapselbrand) worden voorgebakken objecten gestookt in een keramisch kapsel samen met brandbare en kleurende materialen, waardoor het werk een prachtige, natuurlijke uitstraling krijgt.

Het verhaal over de Artefacten van Ugarthe, ook wel “De Verloren Planeet”, vindt u ook op de website. Wat er met de bevolking van Ugarthe is gebeurd, is onbekend. Mogelijk zijn ze uitgestorven, na de vernietiging van hun ecosysteem.

Informatie over o.a. verschillende technieken staat op de website https://luxkeramiek.weebly.co m

De expositie is te bezichtigen tijdens openingstijden van het gemeentehuis of op afspraak:

maandag en dinsdag van 09.00 tot 12.00 uur

woensdag van 09.00 tot 19.00 uur

donderdag gesloten

vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur

of op afspraak

Ingezonden door gemeente Westerwolde