Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 4 januari, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

KOUD MET WAT REGEN

Er is vandaag en morgen een matige tot vrij krachtige noordoostenwind en die brengt veel bewolking en vrij koud weer: de temperatuur ligt rond 3 graden. Er valt plaatselijk wat regen of motregen, al is er overdag meer kans op regen in Drenthe en Overijssel.

Vanavond en vannacht neemt de kans op wat regen vanuit Duitsland wel weer toe, en daarbij is er ook kans op sneeuw. De minimumtemperatuur ligt vannacht rond +1 graad. Morgen is er ook kans op wat lichte regen of sneeuw, al is het de meeste tijd droog. Middagtemperatuur morgen 2 a 3 graden, en nog steeds windkracht 3 tot 5 uit het noordoosten.

Woensdag begint droog maar in de loop van de dag komt een grotere storing uit Duitsland en dat geeft meer kans op sneeuw, in de loop van de woensdag. Middagtemperatuur woensdag rond +1. Donderdag en vrijdag wordt het zo’n 2 graden, dan vallen er nog enkele sneeuw- en regenbuien. Dus het wordt later deze week een beetje winter, maar echt vriezen doet het niet.