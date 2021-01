DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Kluse

Vanmorgen is bij een ongeval op de Wippinger Straße een 47 jarige automobilist zwaargewond geraakt. Het slachtoffer kwam om 05.50 uur door onbekende oorzaak in de berm terecht en botste vervolgens met zijn Opel Corsa tegen een boom.

Rhede

Tussen 22 december en 2 januari is een poging tot inbraak gedaan bij een woning aan de Kirchstraße in Rhede. De daders beschadigden een deur, maar slaagden er niet in binnen te komen. De schade is gering.

Papenburg

Tussen zaterdag en zondag is ingebroken bij twee in aanbouw zijnde woningen aan de Homericstraße in Papenburg. Er werden meerdere ramen gestolen. De totale schade bedraagt meerdere duizenden euro’s.

Meppen

Zaterdagmiddag is in de Mozartstraße brand ontstaan in meerdere afvalcontainers. Het vuur ontstond toen een 53 jarige bewoner om twaalf uur asresten uit zijn kachel in een van de containers bij de woning deponeerde. Door het nog gloeiende as vloog de inhoud van de container in brand. Het vuur sloeg over naar andere containers. Aan de gevel en zonwering van de woning ontstond roetschade. Er raakte niemand gewond.

Oberlangen

Tussen 27 en 28 december zijn vernielingen op het trainingsveld van SV Langen aangericht. De daders slipten meerdere keren met een auto over het doorweekte grasveld. Hierdoor raakte de grasmat ernstig beschadigd.

Lathen

Tussen 4 en 25 december is bij een leegstaande woning aan de Großen Straße in Lathen ingebroken. Om binnen te komen werd de achterdeur geforceerd. De daders hebben zich vervolgens meerdere dagen in de woning opgehouden. Er werd eten gekookt en ze brachten er de nachten door.