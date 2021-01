Medewerkers verpleeghuiszorg en kleinschalige woonvormen vanaf vandaag uitgenodigd voor COVID-19-vaccinatie

NEDERLAND – Vanaf vandaag worden de ca. 269.000 zorgmedewerkers van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen uitgenodigd om een afspraak te maken voor een COVID-19-vaccinatie. Zij ontvangen de uitnodiging per (digitale) brief van hun werkgever. Deze groep zorgmedewerkers kan, nadat zij de brief hebben ontvangen, een afspraak maken via het callcenter van de gezamenlijke GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst -en.

De zorgmedewerkers in de verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen zijn de eerste groep die in aanmerking komt voor een COVID-19-vaccinatie. Zij ontvangen het BioNTech/Pfizer-vaccin. Voor optimale bescherming is het nodig dat zij zich tweemaal laten prikken met drie weken tussen de eerste en tweede prik. De afspraak voor beide prikmomenten bij hen in de regio kunnen zij na ontvangst van de brief zelf maken via het GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst -callcenter. Dit landelijke callcenter is zeven dagen per week geopend van 8:00 tot 20:00 uur en wordt gedurende de dag bemenst door 2000 personen.

Eerste vaccinaties

Na de groep zorgmedewerkers uit de verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen, worden de zorgmedewerkers in de gehandicaptenzorg, wijkverpleging en WMO Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen -ondersteuning uitgenodigd om een afspraak te maken voor de COVID-19-vaccinatie. De vaccinatie van medewerkers in de acute zorg start op de kortste termijn waarop dit zorgvuldig mogelijk is. Wanneer dat precies is moet blijken uit een plan van aanpak van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), dat snel wordt verwacht.

Bron: RIVM