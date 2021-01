Nieuwjaarstoespraak Paas: ‘2021 wordt een jaar om grote stappen te zetten’

GRONINGEN – Groningen heeft misschien wel meer mogelijkheden dan ooit om stappen vooruit te zetten. Dat zegt commissaris van de Koning René Paas in zijn nieuwjaarsboodschap, die hij op 4 januari uitsprak. Als we er samen in slagen om die mogelijkheden te verzilveren, krijgen duizenden mensen perspectief op werk, verwacht Paas. En neemt de aantrekkelijkheid en welvaart van de provincie toe.

Van oudsher houdt de provincie Groningen in de eerste werkweek van het nieuwe jaar een nieuwjaarsreceptie, inclusief een toespraak van de commissaris van de Koning. Nu corona daar een streep door trekt, spreekt Paas zijn nieuwjaarsboodschap op een filmpje uit.

Daarin verwijst hij naar de ‘nulmeting’ die het Nationaal Programma Groningen liet doen naar het imago van Groningen. Uit deze enquête blijkt dat inwoners trots zijn op Groningen. Maar ook dat Groningers zich vergissen: de rest van de wereld denkt helemaal niet negatief over Groningen. Verder blijkt uit de monitor dat Groningers positief zijn over hoe het imago van de provincie zich de laatste tijd heeft ontwikkeld. En optimistisch over de ontwikkeling in de komende jaren.

René Paas deelt dat optimisme. Allereerst verwacht hij dat inwoners in het bevingsgebied in 2021 gaan merken dat de afspraken met het Rijk over schadeherstel en de versterking van huizen concreet worden. Zodat ze zelf over hun eigen huis – en daarmee hun over hun eigen leven – keuzes kunnen maken.

Paas noemt daarnaast de voortgang in het Nationaal Programma Groningen en het aanstaande advies van het Toukomstpanel over de bijna duizend ideeën die inwoners instuurden om Groningen mooier en welvarender te maken. Hij wijst er ook op dat Noord-Nederland, en in het bijzonder Groningen, betrekkelijk veel Europees geld kan besteden aan een groene ‘banenmotor, die duizenden mensen perspectief op werk biedt.

De toekomst heeft nog meer moois in het verschiet, denkt de commissaris. Want in de landelijke politiek ontstaat steeds meer steun voor een ‘deltaplan’ voor Noord-Nederland. Met een snelle spoorverbinding en grotere ambities dan we lang vanuit Den Haag hebben gehoord.

Paas: ‘Ik hoor mensen al zeggen: het zijn verkiezingsbeloftes. En dat is waar. Maar als alle politici dezelfde beloften doen, dan is er geen ontkomen aan. Veel is toekomstmuziek, jazeker. Maar laten we eens kijken elke kansen het oplevert. En die proberen te benutten. Aan ons mag het niet liggen.’

Bron: provincie Groningen

Kijk hier naar de volledige Nieuwjaartoespraak: