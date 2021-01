Aantal gevangenen P.I. Ter Apel in isoleercel Veenhuizen

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 5 januari, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

OPNIEUW KOUD EN BEWOLKT

Het is ook vandaag een koude en zwaar bewolkte dag met zo af en toe regen of motregen en een temperatuur van 2 of 3 graden. De wind waait nog steeds uit het noordoosten en is matig, windkracht 3 tot 4. Dat is iets minder dan gisteren wind, maar de gevoelstemperatuur ligt nog altijd 1 of 2 graden onder nul.

Vannacht daalt de temperatuur tot nul graden maar het is overwegend droog. Morgen is dat anders: in de middag en avond zijn er perioden met sneeuw, mogelijk ook regen. En bij een temperatuur rond +1 graad kan eventuele sneeuw ook blijven liggen. De wind draait morgen bij naar het noorden tot noordwesten.

Ook donderdag is bewolkt met kans op wat sneeuw of regen, maximum dan +1 of +2 graden. Vrijdag valt misschien nog een bui maar het komend weekend lijkt droog te blijven met wat zon en ’s nachts lichte vorst.