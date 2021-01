Commissievergadering gemeente Westerwolde live te volgen

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 6 januari, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

SNEEUW EN REGEN

Het is vanochtend nog overwegend droog, en het is bewolkt bij 1 of 2 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Maar vanmiddag neemt de kans op sneeuw en regen vanuit Duitsland toe. Vooral in Westerwolde en Drenthe is er kans op sneeuw bij 0 tot +1, het Oldambt en de Eemsregio maken vooral kans op wat regen, daar is de temperatuur vanmiddag 1 of 2 graden. De wind draait naar het noordwesten en is zwak tot matig, kracht 2 tot 3.

Vanavond en vannacht draait de wind door naar noordwest tot west en ook dan is er een mengeling van sneeuw en regen. Minimum rond het vriespunt en dus kans op gladde wegen door sneeuw of door bevriezing op de weg.

Morgen is er nog niet veel verandering met veel bewolking en verspreid wat sneeuw of regen. Maximum morgenmiddag opnieuw + 1 a +2. Vrijdag is er af en toe zon met een enkele bui, het komende weekend is droog met kans op mistbanken. Maximumtemperatuur dan rond +3, en minimumtemperatuur rond -1 graad.