Zoektocht naar Groninger oorlogsslachtoffers van het voetbal

GRONINGEN – In de provincie Groningen is deze maand een zoektocht gestart naar de oorlogsslachtoffers van het voetbal. Het oorlogsmonument van de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) is hiervoor het uitgangspunt, met daarop 76 namen van omgekomen voetballers in de provincie Groningen. Sporthistoricus Jurryt van de Vooren werkt hierbij samen met de Groninger Archieven. De gegevens worden gepresenteerd op Voetbalmonument.nl.

KNVB-oorlogsmonument

Het KNVB-oorlogsmonument in Zeist is een nationaal eerbetoon aan 2212 omgekomen voetballers, die hierop met naam worden genoemd. Het betreft jeugdspelers, veteranen, scheidsrechters, bestuurders – álle geledingen van het voetbal in oorlogstijd.

Al in 1949 werd het KNVB-monument onthuld, maar toch weet bijna niemand van het bestaan ervan. Daarnaast is het niet gemakkelijk om te achterhalen waar de slachtoffers vandaan komen. Alleen de achternamen en initialen staan vermeld op het monument, zonder de betreffende club en woonplaats.

Zoektocht naar de voetballers in Groningen

Sporthistoricus Jurryt van de Vooren heeft vorig jaar gegevens aan elkaar gekoppeld, zodat iedereen nu op Voetbalmonument.nl kan zoeken op naam, club of plaats. In het vooronderzoek is achterhaald dat er 76 voetballers uit de provincie Groningen staan vermeld op het KNVB-monument. Veruit de meeste hiervan kwamen uit de stad Groningen, spelend voor Amicitia, Be Quick, GRC, Groninger Boys, GVAV, Hellas, Velocitas en VIA. Ook in Winschoten vielen veel slachtoffers, bij Bato en WVV. Verder blijken er minstens twaalf omgekomen voetballers uit Groningen die niet zijn vermeld op het KNVB-monument.

Meedoen?

In de maanden januari en februari zoeken we verder uit wie de 76 genoemde slachtoffers waren en hoe ze zijn omgekomen. Maar ook informatie over andere Groninger voetballers die zijn overleden in de Tweede Wereldoorlog willen we graag toevoegen aan het digitale monument. De Groninger Archieven helpen hierbij via hun mediakanalen om meer gegevens te achterhalen, vooral van de clubs zelf en het publiek.

Op Voetbalmonument.nl staan de namen van de Groninger voetballers. Hier staan ook zoektips om meer informatie over ze te vinden. Tips, vragen en opmerkingen kunnen gemaild worden naar jurryt@sportgeschiedenis.nl.

Meer provincies

Het Groningse onderzoek is een vervolg op een vergelijkbare zoektocht in Drenthe in november en december vorig jaar. Dat leverde veel nieuwe informatie en inzichten op. Zo blijkt dat deze provincie veel meer oorlogsslachtoffers heeft dan gedacht, bijna twee keer zoveel!

De zoektocht zal later ook worden uitgezet in andere provincies.

Op de foto: Groninger Politie Sport Vereniging, 1942

Foto: Gemeentepolitie, Groninger Archieven

Ingezonden door Groninger Archieven