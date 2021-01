Eerste inenting coronavaccin bij Treant een feit

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 7 januari, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

REGEN EN SOMS SNEEUW

Een groot lagedrukgebied boven Noord-Duitsland bepaalt het weer in heel Noord- en Oost-Nederland en dus ook bij ons: het is bewolkt en geregeld valt er regen of motregen, bij temperaturen rond +1. Daarom kan ook het ook af en toe sneeuwen. De wind is zwak tot matig uit richtingen tussen west en noord, windkracht 2 tot 3.

Vannacht is er nog weinig verandering met perioden met regen of wat natte sneeuw, bij temperaturen van 0 tot +2. Morgen is het vaker droog en mogelijk breekt de zon ’s middags even door. Maximum rond +2, maar morgenavond daalt het tot onder nul.

In het weekend geeft zaterdag af en toe zon en mogelijk een kleine bui, zondag is het droog met opklaringen en wolkenvelden. Maxima in het weekend 2 a 3 graden, en ’s nachts rond het vriespunt. Ook maandag is het droog en vrij koud maar daarna wordt het iets zachter, met af en toe regen.