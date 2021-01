FrieslandCampina stapt over op 100% gerecyclede PET-flessen

FRIESLAND – Vanaf februari 2021 gaat FrieslandCampina PET-flessen maken van 100% gerecycled PET (rPET). Omdat een PET-fles alleen gerecycled kan worden als de consument het etiket heeft verwijderd, heeft de Research & Development-afdeling van FrieslandCampina aanvullend een gloednieuwe ‘ritssluiting’ ontwikkeld die verwijdering eenvoudiger maakt. Daarmee is FrieslandCampina het eerste bedrijf in de zuivelsector dat zijn flessen nagenoeg circulair maakt voor zijn merken in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk en Hongarije.

Patrick van Baal, Global Director Packaging Development bij FrieslandCampina: “Met de 100% recycled PET-fles zet FrieslandCampina een nieuwe stap in het circulair maken van zijn verpakkingen. Het is onze ambitie om volledig circulair te worden. Daarom verhogen we het gerecyclede gehalte van onze PET-flessen van 20% naar 100%. Deze stap is cruciaal, want om onze duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken, moeten alle verpakkingen eerst recyclebaar en/of herbruikbaar worden.”

Bijna 1,9 miljoen kilo nieuw plastic minder

Een van de doelstellingen van FrieslandCampina’s duurzaamheidsprogramma ‘Nourishing a better planet’ is om het gehele verpakkingsportfolio volledig circulair en CO₂-neutraal te maken en de hoeveelheid verpakkingsmateriaal tot een minimum te beperken. FrieslandCampina maakte vijf jaar geleden al de keuze om over te stappen op PET voor al zijn drinkflessen, omdat PET in potentie volledig circulair is te maken. Bovendien is het in tegenstelling tot glas licht van gewicht en heeft het een lage CO₂-voetafdruk. Door alle nieuwe PET-flessen te maken van oude PET-flessen, voorkomt FrieslandCampina de productie van bijna 1,9 miljoen kilo aan nieuw plastic.

Nourishing a better planet

FrieslandCampina wil grote stappen zetten op het gebied van recycling, hernieuwbaarheid en vermindering van het gebruik van fossiele grondstoffen voor verpakkingen. Daarom heeft het bedrijf zijn doelstellingen ook vastgelegd via internationale en nationale partnerschappen zoals het Europese en het Nederlandse Plastic Pact en ‘the new plastics global commitment’ van de Ellen MacArthur Foundation.

