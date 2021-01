Jongeren van over de hele wereld komen 22 januari online samen in Groningen om te praten over ons klimaat

GRONINGEN – Op vrijdag 22 januari staat de Klimaatadaptatieweek Groningen (19 t/m 25 januari) in het teken van jongeren.



Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van de mensheid. Stakingen met miljoenen jongeren wereldwijd geven aan hoe belangrijk het is dat jongeren een stem krijgen in hoe we met die verandering omgaan.

Zowel op de vrijdagmiddag als -avond vindt er een online jongerenprogramma plaats met de Youth for Climate Adaptation Conference en de Open University on Climate Adaptation. Met als knallende afsluiter om 20.00 uur de online Green Houseparty met DJ Sam Feldt.



Op vrijdag 22 januari van 13.00 – 18.00 uur kunnen bezoekers in de online festival omgeving tegelijk het programma volgen van Youth for Climate Adaptation Conference als de Open University on Climate Adaptation. Beide

programma’s samen vormen een festival. De hele dag is gericht op het betrekken van jongeren van over de hele wereld om mee te praten over klimaatverandering – en adaptatie.



Youth for Climate Adaptation Conference: door jongeren, voor jongeren

Tijdens de Youth for Climate Adaptation Conference komen jongeren van over de hele wereld online samen in Groningen. Gezamenlijk dragen zij bij aan een wereldwijde oproep van jongeren om over te gaan tot actie als het gaat om klimaatadaptatie. Daarnaast kan iedereen inspirerende workshops, talks en activiteiten volgen, met vele internationale sprekers die online samenkomen. De Youth for Climate Adaptation Conference is georganiseerd door jongeren en is gericht op wat jongeren zelf kunnen doen.



Open University on Climate Adaptation

Het programma van de Open University on Climate Adaptation zit vol interactieve workshops, Q&A’s met live sprekers, keynotes en digitale games over klimaatadaptatie. Docenten, lectoren en hoogleraren van Noorderpoort, Alfa-college, de Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen delen hun inzichten en kennis over

klimaatadaptatie, met speciale aandacht voor hoe we samen werken aan oplossingen voor de wereld.

Green Houseparty met DJ Sam Feldt

In de avond van vrijdag 22 januari wordt de dag feestelijk afgesloten. Sam Feldt draait zijn set vanuit het Forum in Groningen via een livestream waar iedereen actief aan mee kan doen. Met visuals van Groningse bodem, dansers en meer belooft het een uniek event te worden. Feestvierders van over de hele wereld worden uitgenodigd om zich te verenigen en te dansen vanuit hun huis.



De ster van dit event is niemand minder dan de ambassadeur van de duurzame artiestenbeweging: Nederlandse superster DJ Sam Feldt, die tijdens de Klimaatadaptatieweek ook zijn Heartfeldt Foundation vertegenwoordigt. Via de Heartfeldt Foundation bevordert Sam bewust consumentisme en duurzaam leven wereldwijd in de muziek-,

entertainment- en sportsector. Door een goed feest te combineren met een goed doel om mensen te inspireren tot dansen, acteren en zich aanpassen, is er geen betere manier te bedenken om deze week af te sluiten! Kortom, vrijdag 22 januari staat volledig in het teken van een gratis (online) interactieve festival beleving, speciaal voor jongeren. Allemaal te volgen via www.klimaatadaptatiegroningen.nl.

Klimaatadaptatie Groningen

De Klimaatadaptatieweek Groningen wordt georganiseerd door Klimaatadaptatie Groningen. Klimaatadaptatie Groningen is geïnitieerd door het Akkoord van Groningen en het Global Center on Adaptation, in samenwerking met het Nationaal Programma Groningen. Ze stimuleert bewustwording en actie rondom klimaatadaptatie.

Ingezonden