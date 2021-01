Veldkamps Meuln heeft zijn jas weer uit

BELLINGWOLDE – De folie die in oktober voor werkzaamheden rond Veldkamps Meuln is geplaatst is weer verwijderd.

Veldkamps Meuln is een ronde stenen korenmolen aan de Hoofdweg in Bellingwolde. De molen werd in 1855 als koren- en pelmolen gebouwd. De molen was jarenlang in bezit van de familie Veldkamp, hetgeen de naam van de molen verklaard. Tegenwoordig is de molen eigendom van de gemeente Westerwolde.

De molen werd in de anderhalve eeuw van zijn bestaan regelmatig beschadigd door storm, namelijk in 1895, 1972 en 1976. De molen werd enkele malen gerestaureerd, voor het laatst in 2002. Sindsdien wordt de molen regelmatig door een vrijwillig molenaar in bedrijf gesteld. Het pelwerk van de molen is grotendeels verdwenen, maar de molen bezit nog wel twee koppels maalstenen.

In de zomer van 2018 is door Dunning Molenbouw de buitenkant van de molen schoongemaakt. Begin vorig jaar zijn de fokwieken vervangen.

Begin oktober 2020 heeft Zwennes krimpfoliebedrijf uit Sneek de molen ingepakt. Voordat ze daarmee begonnen plaatste Klijnstra steigerbouw steigers rond de molen.

De molen werd aan de buitenkant voorzien van een mortel van luchtkalk en gereed gemaakt om te worden geschilderd. Zoals op de foto’s is te zien is de folie rond de molen nu weer verwijderd. Ondanks dat de steigers er nog staan is al goed te zien hoe mooi de molen is opgeknapt.

Foto’s: Jan Doornkamp