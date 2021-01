ZorgpleinNoord benoemt Jouke van Dijk als nieuwe voorzitter raad van toezicht

GRONINGEN – Jouke van Dijk is op 1 januari 2021 aangetreden als

voorzitter van de raad van toezicht bij ZorgpleinNoord. Hij volgt Johan Brongers op, die naast zijn functie van voorzitter van de raad van

bestuur bij Stichting Welzijnsgroep Tinten sinds 2010 onderdeel van de raad van toezicht van ZorgpleinNoord was, waarvan de laatste vier jaar als voorzitter.

Van Dijk is hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse en voorzitter van de vakgroep Economische Geografie aan de Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen van deRijksuniversiteit Groningen. Sinds 2018 is hij bovendien voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER) Noord Nederland. Van Dijk bekleedt verscheidene andere functies: Hij is onder meer lid van de adviesraad van het Sociaal Planbureau Groningen & Trendbureau Drenthe en lid van de werkgroep stakeholdersoverleg Scholingsalliantie Noord.



Hiervoor is hij onder andere ruim twaalf jaar voorzitter/directeur van de Waddenacademie geweest. In het onderzoek van Van Dijk staan regionale

arbeidsmarktvraagstukken centraal. Als adviseur en consultant geeft Van Dijk beleidsadviezen aan onder meer ministeries, gemeenten, provincies en bedrijven.



“Zeker in tijden van corona ziet iedereen meer dan ooit het belang van een goed functionerende zorgsector. Zorg is één van de grootste sectoren in de noordelijke economie (één op de vijf werkenden in Noord-Nederland werkt in de sector) en draagt in grote mate bij aan het welzijn van de inwoners. De beschikbaarheid van voldoende personeel in kwalitatieve en

kwantitatieve zin is daarvoor cruciaal en daarbij ook het belang van een goed functionerend ZorgpleinNoord. Daarom zet ik me graag in voor de organisatie”, aldus Van Dijk.



ZorgpleinNoord is verheugd Van Dijk aan zich te kunnen binden als voorzitter van de raad van toezicht en is Johan Brongers zeer veel dank verschuldigd voor zijn jarenlange inzet voor en betrokkenheid bij ZorgpleinNoord.

