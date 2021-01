Besmetting met coronavariant Zuid-Afrika vastgesteld in Nederland

NEDERLAND – In Nederland is voor het eerst de coronavariant uit Zuid-Afrika (501Y.V2) vastgesteld. Het gaat om iemand in de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Bij de persoon werd op 22 december 2020 een testmonster afgenomen. De GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst is gestart met bron- en contactonderzoek. Uit de wekelijkse steekproeven in het laboratorium van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu bleek op 7 januari dat het gaat om de Zuid-Afrikaanse variant van het virus.

De variant van het coronavirus SARS severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus -2 is een van de vele varianten van het virus. Virussen veranderen namelijk voortdurend. Over de Zuid-Afrikaanse coronavariant is nog veel onduidelijk. Hij lijkt, net als de Britse variant, besmettelijker te zijn. Hoe het virus reageert op de huidige vaccins, wordt momenteel wereldwijd onderzocht. Toch is er tot nu toe geen reden om aan te nemen dat het ziekteverloop anders of ernstiger is dan bij de variant die op dit moment het meeste in Nederland gevonden wordt. Door laboratoriumonderzoek houden we in de gaten hoe deze variant zich in Nederland verspreidt.

Kiemsurveillance: laboratoriumonderzoek naar varianten

De besmetting met de Zuid-Afrikaanse variant kwam aan het licht via de zogeheten ‘kiemsurveillance’. Dit is een onderzoeksprogramma waarin RIVM samen met het Erasmus MC Erasmus University Medical Center en 21 laboratoria in Nederland varianten van het virus onderzoekt. De laboratoria sturen regelmatig een steekproef aan monsters naar het RIVM of Erasmus MC. Daar wordt de genetische informatie van het virus bepaald. Zo brengen we in kaart welke variant waar in het land voorkomt. Ook kunnen we zo nieuwe varianten van het virus vinden. Dit laboratoriumonderzoek heet sequentie-analyse.

Bron: RIVM